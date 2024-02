A próxima “China” continuará a ser a China, diz o acadêmico britânico

Apoie o 247

“Em 20 anos, a China será muito diferente do que é hoje”, disse o ex-pesquisador sênior do Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge, Martin Jacques, que testemunhou o desenvolvimento do país nas últimas três décadas.

Como entender a modernização chinesa e o que a diferencia dos modelos ocidentais?

O renomado escritor e cientista político britânico esclareceu a distinção entre um “Estado de civilização” e um “Estado-nação”.

