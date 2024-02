A próxima China é ainda a China! (Sondagens da CGTN sobre a economia da China III)

Apoie o 247

“A próxima China é ainda a China!” O presidente chinês, Xi Jinping, citou este comentário do círculo comercial para destacar as oportunidades do país para o mercado global, durante a Cúpula de CEO da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico 2023.

Uma sondagem global realizada pela CGTN, do Grupo de Mídia da China, mostrou que 90,6% dos entrevistados consideraram que o país é importante e que o aprofundamento da cooperação de benefício mútuo com a China corresponde aos interesses de suas nações. Esse já é um consenso da comunidade internacional.

Conforme os resultados do levantamento, 84,5% dos entrevistados ponderaram que a China é a participante mais influente na economia global, 81,9% acreditam que o país está cheio de oportunidades e 75,6% manifestaram seu desejo de que seus próprios países mantenham boas relações com a China.

Vale notar que os entrevistados afirmam que, entre os oito principais países do mundo, incluindo a China e os Estados Unidos, os contatos econômicos e comerciais com a China trazem mais benefícios para os seus países. Aos seus olhos, a China é também o parceiro mais confiável.

A sondagem demonstrou que 63,2% dos participantes elogiaram a coerência e a estabilidade das políticas externas da China, 64,6% apontaram que o país é responsável e 84,2% consideraram a China é um sucesso.

A pesquisa foi realizada em escala global com 15.037 entrevistados, incluindo cidadãos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, França, Japão e Coreia do Sul, bem como países em desenvolvimento, como Peru, México, Tailândia e Nigéria.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

