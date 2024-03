Agenda da 2ª sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional

Apoie o 247

Beijing, 4 mar (Xinhua) -- A reunião preparatória para a segunda sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) nesta segunda-feira adotou a seguinte agenda para o evento:

-- Deliberar sobre o relatório de trabalho do governo;

-- Revisar o relatório sobre a implementação do plano 2023 para o desenvolvimento socioeconômico nacional e sobre o projeto do plano 2024, além do projeto do plano para o desenvolvimento socioeconômico nacional em 2024;

-- Revisar o relatório sobre a execução dos orçamentos central e locais para 2023 e sobre o projeto de orçamentos central e locais para 2024, e revisar o projeto de orçamentos central e locais para 2024;

-- Deliberar sobre o projeto apresentado pelo Comitê Permanente da APN acerca do projeto de revisão da Lei Orgânica do Conselho de Estado;

-- Deliberar sobre o relatório de trabalho do Comitê Permanente da APN;

-- Deliberar sobre o relatório de trabalho do Supremo Tribunal Popular;

-- Deliberar sobre o relatório de trabalho da Suprema Procuradoria Popular.

