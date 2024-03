Agenda da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é publicada

A principal agenda proposta para a reunião inclui ouvir e deliberar o relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPCh edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Foi decidido na quinta reunião do Comitê Permanente do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) realizada hoje (1) que a 2ª sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh começará em Beijing, no dia 4 de março de 2024.

A principal agenda proposta para a reunião inclui ouvir e deliberar o relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPCh, o relatório sobre o trabalho das propostas dos conselheiros políticos desde a 1ª sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh e assistir à 2ª sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional como ouvintes sem direito a voto, escutar e discutir relatórios, incluindo um relatório de trabalho do governo.

continua após o anúncio

Tradução: Li Jinchuan

Revisão: Diego Goulart

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: