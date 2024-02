Ano Novo Chinês é celebrado em muitos países

A apresentação cultural do “Feliz Ano Novo Chinês” 2024 em Pyongyang atraiu mais de 1,2 mil representantes de todas as esferas edit

Nos últimos dias, uma série de eventos relativos à celebração do “Feliz Ano Novo Chinês” 2024 foi realizada em muitos países, enviando aos chineses no exterior e à população local as bênçãos do Ano Novo Chinês. Durante os eventos, todos deram as boas-vindas às festividades e compartilharam o charme da cultura chinesa.

A apresentação cultural do “Feliz Ano Novo Chinês” 2024 em Pyongyang atraiu mais de 1,2 mil representantes de todas as esferas, tais como enviados diplomáticos de vários países na República Popular Democrática da Coreia (RPDC), pessoas de mídias do país, representantes de instituições chinesas, chineses no exterior e outros representantes assistiram à apresentação.

Recentemente, o concerto de celebração do “Feliz Ano Novo Chinês” 2024 foi realizado na Rotes Rathaus, sede da prefeitura, em Berlim, Alemanha. Mais de 300 convidados de todas as esferas no país, incluindo os círculos político, econômico e cultural, se reuniram no local. No estande de promoção cultural, os produtos culturais e criativos do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) atraíram muitos convidados.

Em Doha, a capital do Catar, foi realizada recentemente uma apresentação para mostrar os belos costumes locais de Xinjiang, na China. A apresentação marcou o lançamento oficial da série de atividades do “Feliz Ano Novo Chinês” 2024 no Catar. Mais de 200 convidados dos setores político e comercial do país, bem como chineses no Catar, assistiram à apresentação.

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Gabriela Nascimento

