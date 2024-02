Ano Novo Chinês faz com que o mundo sinta a “corrente quente” da economia chinesa

Apoie o 247

474 milhões de viagens, 632,687 bilhões de yuans de consumo turístico; 13,517 milhões de chineses e estrangeiros entrando e saindo do país, uma média diária de 1,69 milhão, um aumento de 2,8 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado; bilheteria em oito dias ultrapassaram 8 bilhões de yuans, um novo recorde para a história do cinema do Festival da Primavera. O mercado consumidor do Festival da Primavera da China está “quente”, dando um bom início à economia do Ano do Dragão.

Por trás dessa nova onda de gastos está o pulso de expansão da economia chinesa. A Bloomberg citou especialistas do setor comentando que “os consumidores chineses estão mais ativos”.

A Conferência Central do Trabalho Econômico realizada no final do ano passado apontou a necessidade de promover o consumo. O Ministério do Comércio da China designou 2024 como o “Ano de Promoção do Consumo” e organizará uma série de atividades de promoção do consumo. Graças a uma série de políticas, o potencial de consumo da China continua a ser liberado e sua estrutura de consumo continua a ser aprimorada.

O Ano Novo Chinês deste ano também é o primeiro ano novo chinês a ser incluído como feriado das Nações Unidas. Cerca de um quinto da população mundial comemora o Ano Novo Lunar.

Tomemos como exemplo Cingapura, Malásia e Tailândia, os três últimos países isentos de visto para cidadãos chineses. Durante o período do Festival da Primavera, os pedidos de passagens aéreas para Cingapura aumentaram 29 vezes em relação ao ano anterior, os pedidos para Kuala Lumpur aumentaram 20 vezes em relação ao ano anterior e os pedidos para Bangkok aumentaram 16 vezes em relação ao ano anterior. Dados de plataformas relacionadas mostram que os turistas chineses viajaram para mais de 1.700 cidades em todo o mundo durante o feriado do Festival da Primavera deste ano.

Por meio do consumo quente do Festival da Primavera, as pessoas viram as vantagens do mega-mercado da China e sentiram a temperatura da economia chinesa. O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a previsão de crescimento econômico da China para 2024 em 0,4 ponto percentual, para 4,6%, no final de janeiro.

Atualmente, apesar dos desafios enfrentados pela economia chinesa, os fundamentos da melhoria de longo prazo não mudaram. Em 2024, a economia da China continuará a injetar uma “corrente quente” no mundo.

