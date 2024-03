Artigo de Xi Jinping sobre fortalecer e melhorar trabalho da CCPPCh será publicado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre fortalecer e melhorar o trabalho da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) e desenvolver plenamente a democracia consultiva será publicado na sexta-feira.

O artigo de Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na quinta edição deste ano da Revista Qiushi, um periódico emblemático do Comitê Central do PCCh.

continua após o anúncio

A CCPPCh é uma grande conquista do PCCh ao combinar as teorias marxistas-leninistas da frente unida, dos partidos políticos e da política democrática com as condições na China, de acordo com o artigo.

O artigo acrescenta que a CCPPCh é uma inovação em termos de sistema político envolvendo partidos políticos, figuras proeminentes sem filiação partidária, organizações populares e pessoas de todas as esferas da vida e de todos os grupos étnicos sob a liderança do PCCh.

continua após o anúncio

A CCPPCh desempenhou um papel significativo na fundação da República Popular da China e em cada período histórico de revolução, desenvolvimento e reforma socialistas, observa o artigo.

É imperativo aderir ao sistema da CCPPCh, defender a causa da CCPPC, realizar o trabalho relacionado à frente unida com um forte senso de responsabilidade e unir mais pessoas ao redor do Partido, diz o artigo.

continua após o anúncio

O texto enfatiza a importância de manter e melhorar o sistema de cooperação multipartidária e consulta política liderada pelo PCCh e garantir a integração da liderança do Partido, da frente unida e da democracia consultiva.

O artigo pede que se dê importância ao papel da CCPPCh como órgão consultivo especializado e que se aprimorem suas instituições, padrões e procedimentos.

continua após o anúncio

O texto ressalta a necessidade de desenvolver plenamente a democracia consultiva, que é uma forma importante de praticar a democracia popular em todo o processo.

Esforços devem ser feitos para melhorar o sistema de democracia consultiva e melhorar várias plataformas consultivas institucionais para promover o desenvolvimento amplo, multinível e institucionalizado da democracia consultiva, segundo o artigo.

continua após o anúncio

O texto é uma compilação de excertos dos importantes discursos de Xi sobre temas relacionados realizados entre fevereiro de 2013 e junho de 2023.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: