Astronautas da Shenzhou-17 enviam saudações da Festa da Primavera desde espaço

Os tripulantes da Shenzhou-17 da China estenderam, por vídeo desde o espaço, suas saudações da Festa da Primavera nesta sexta-feira, véspera do Ano Novo Lunar Chinês.

A bordo da estação espacial do país, os três taikonautas, Tang Hongbo, Tang Shengjie e Jiang Xinlin, expressaram seus desejos de prosperidade da pátria e de todo o povo chinês.

"Temos um Ano Novo Lunar Chinês cheio e feliz no espaço", disse Tang Hongbo, comandante da tripulação.

Tang Shengjie, um estreante no espaço, disse que sente falta da pátria e da família. "É uma experiência de vida preciosa eu passar o Ano Novo Lunar no espaço pela primeira vez."

Jiang desejou ao país "vigor e prosperidade" e "boa sorte e boa saúde" ao povo chinês de todos os grupos étnicos.

Em 26 de outubro de 2023, a missão tripulada Shenzhou-17 enviou os três taikonautas para a estação espacial do país. A tripulação é a formação mais jovem desde o início da construção da estação espacial.

