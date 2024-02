Atividades culturais movimentam cidades nas celebrações do Ano Novo do Dragão

Apoie o 247

Atividades culturais movimentam diversas regiões da China durante o feriado do Ano Novo do Dragão, dando vitalidade ao mercado cultural e turístico.

Passear pelas feiras de templo é um costume tradicional que as pessoas de vários lugares têm seguido por muitos anos nas festividades.

Em Beijing, a feira no Templo da Terra (Parque Ditan), realizada por 36 edições, destaca a cultura tradicional. O número de tendas de marcas antigas e de artesanatos do patrimônio cultural imaterial dobrou em relação ao ano anterior. Apresentações folclóricas, musicais e de danças acrobáticas levam muita alegria ao cenário.

Em Shenyang, na província de Liaoning, as feiras combinam a antiguidade e a modernidade.

A turista He Yuqian disse que a maior surpresa deste ano são os programas do patrimônio cultural imaterial. Ela pegou uma figura de massa em formato de dragão em sua mão direita e uma pintura com açúcar na mão esquerda.

Em Foshan, na província de Guangdong, as pessoas apresentam a dança do dragão na rua. As feiras de templo na cidade exploram temáticas de moda da cultura tradicional chinesa.

