Avião de passageiros chinês C919 estreia no Airshow em Cingapura

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O jato de passageiros chinês C919 estreou em uma demonstração de voo no Airshow de Cingapura, que começou nesta terça-feira.

Duas aeronaves de fuselagem estreita C919 e três jatos ARJ21 desenvolvidos pela Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) participaram do show aéreo.

continua após o anúncio

Duas empresas chinesas de serviços aéreos, a Tibet Airlines e a Henan Civil Aviation Development and Investment Group, assinaram pedidos de 40 unidades de aeronaves C919 e 16 unidades de ARJ21 no show aéreo.

A COMAC informou que realizará atividades de promoção no show aéreo para aprimorar as redes com clientes e parceiros.

continua após o anúncio

Equipes acrobáticas da Índia, Indonésia, Austrália, Coreia do Sul e um Airbus A350-1000 também contribuíram com apresentações no evento.

A Força Aérea de Cingapura enviou seu caça F-15 e helicóptero de ataque Apache para realizar acrobacias no evento.

continua após o anúncio

O show aéreo, que contou com a presença de mais de mil empresas participantes, deve atrair 50 mil participantes comerciais de mais de 50 países e regiões.

O Airshow de Cingapura montou um pavilhão nacional para 40 empresas aeroespaciais chinesas pela primeira vez, de acordo com o organizador.

continua após o anúncio

A Aerospace Times Feipeng Company, da Província de Jiangsu, no leste da China, traz seus veículos aéreos não tripulados (VANTs) de entrega de carga para o show.

"É a primeira vez que participamos de um airshow no exterior. Esperamos criar mais conexões com clientes no exterior e fornecer-lhes novas soluções de entrega de carga com baixo custo e alta eficiência", disse Liu Zefeng, gerente-geral da empresa de VANTs.

continua após o anúncio

O airshow vai durar até domingo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: