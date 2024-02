Aviões COMAC da China iniciam voos de demonstração no Sudeste Asiático

Apoie o 247

Os jatos C919 e ARJ21, produzidos pela Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), iniciaram nesta terça-feira voos de demonstração no Sudeste Asiático. Os dois jatos têm uma agenda apertada nas próximas duas semanas no Vietnã, Laos, Camboja, Malásia e Indonésia.

A COMAC informou nesta terça-feira que os voos de demonstração podem servir para verificar ainda mais a adaptabilidade das aeronaves comerciais fabricadas na China aos aeroportos e rotas do sudeste asiático e estabelecer uma base para a futura exploração da empresa no mercado do sudeste asiático.

Os dois modelos atraíram grande atenção no Singapore Airshow 2024, que terminou no último domingo.

De acordo com a COMAC, desde que a aeronave ARJ21 foi colocada em operação comercial em junho de 2016, um total de 127 aeronaves ARJ21 foram entregues, transportando com segurança mais de 11 milhões de passageiros. Atualmente, duas aeronaves ARJ21 operadas pela companhia aérea indonésia TransNusa voam em quatro rotas que ligam Jacarta a outras cidades, transportando com segurança mais de 100 mil passageiros.

Desde que a aeronave C919 fez sua primeira estreia comercial em 28 de maio de 2023, a COMAC entregou quatro jatos para a companhia aérea China Eastern, operando voos de ida e volta de Shanghai para Beijing e de Shanghai para Chengdu, transportando mais de 130 mil passageiros.

A COMAC espera que a demanda por aeronaves de passageiros no mercado da Ásia-Pacífico nas próximas duas décadas aumente de 3.314 para 9.701. A empresa começou a se preparar para entrar neste mercado.

