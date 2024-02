Centro de Imprensa das Duas Sessões de 2024 é inaugurado em Beijing

Apoie o 247

O Centro de Imprensa das sessões anuais da Assembleia Popular Nacional (APN) da China e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), conhecidas como Duas Sessões, foi inaugurado nesta terça-feira (27) em Beijing.

A 2ª sessão da 14ª APN começará no dia 5 de março e a 2ª sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh, no dia 4 de março. Mais de três mil jornalistas chineses e de outros países já se inscreveram para cobrir as Duas Sessões deste ano, incluindo mais de mil de Hong Kong, Macau, Taiwan e estrangeiros.

O Centro vai oferecer edições digitais dos principais documentos das Duas Sessões para os jornalistas. Salas de entrevista foram estabelecidas onde os delegados da APN e membros do Comitê Nacional da CCPPCh estarão hospedados.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

