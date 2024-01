Chancelaria chinesa comenta declaração dos EUA sobre eleições em Taiwan

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou neste domingo (14) que a declaração dos Estados Unidos sobre as eleições em Taiwan é uma grave violação ao princípio de Uma Só China e aos três comunicados conjuntos sino-americanos, além do compromisso político norte-americano de manter apenas as relações culturais e comerciais e as outras não oficiais.

A manifestação dos EUA, acrescentou o diplomata, emite um sinal flagrantemente equivocado às forças separatistas em busca da "independência de Taiwan". A China se opõe resolutamente à declaração com forte insatisfação e já fez representações solenes aos Estados Unidos.

continua após o anúncio

Como núcleo dos interesses centrais da China, a questão de Taiwan é a primeira linha vermelha que não se pode superar para as relações sino-americanas. O princípio de Uma Só China é a norma fundamental das relações internacionais e um consenso universal da comunidade internacional, assim como a base política das relações sino-americanas.

A China sempre se opôs resolutamente a quaisquer contatos oficiais dos EUA com Taiwan e a qualquer forma de interferência estadunidense nos assuntos da região sob qualquer pretexto, exortando os EUA que cumpram efetivamente o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos, assim como sua promessa de não fazer da questão de Taiwan um instrumento para conter a China.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: