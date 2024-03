Chanceler chinês pede que EUA honrem compromissos sobre laços bilaterais

Falando em uma coletiva de imprensa à margem da sessão legislativa anual do país, Wang disse que as relações China-EUA têm a ver com o bem-estar dos povos de ambos os países edit

Beijing, 7 mar (Xinhua) -- Os Estados Unidos devem ter uma visão objetiva e racional do desenvolvimento da China e combinar suas palavras com ações para honrar os compromissos sobre as relações China-EUA, observou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesta quinta-feira.

Falando em uma coletiva de imprensa à margem da sessão legislativa anual do país, Wang disse que as relações China-EUA têm a ver com o bem-estar dos povos de ambos os países e com o futuro da humanidade e do mundo.

"Nossa posição é composta dos três princípios propostos pelo presidente Xi Jinping: respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha", disse Wang.

Observando que a coexistência pacífica é a linha fundamental, Wang disse que o conflito e o confronto entre dois grandes países, como a China e os Estados Unidos, teriam consequências inimagináveis.

A percepção errada do lado dos EUA sobre a China ainda persiste, e os compromissos que assumiu não foram verdadeiramente cumpridos, disse Wang, acrescentando que as táticas empregadas pelo lado dos EUA para suprimir a China estão em constante mudança, sua lista de sanções unilaterais continua a expandir e suas acusações infundadas contra a China atingiram um nível inconcebível.

"Se os Estados Unidos dizem uma coisa e fazem outra, onde está sua credibilidade como um grande país? Se fica nervoso sempre que ouve a palavra 'China', onde está sua confiança como um grande país? Se ele só quer prosperar, mas nega o desenvolvimento legítimo de outros países, onde está a equidade internacional? Se ele monopoliza persistentemente o pico da cadeia de valor e mantém a China na extremidade inferior, onde está a lealdade na concorrência?" Wang disse.

"O desafio para os Estados Unidos vem de si mesmo, não da China. Se os Estados Unidos estão obcecados em suprimir a China, acabarão por se prejudicar", observou.

A China está sempre disposta a fortalecer o diálogo e a comunicação com os Estados Unidos, e acredita que os dois lados certamente podem encontrar uma maneira adequada para que dois grandes países diferentes possam se dar bem neste mundo, acrescentou Wang. Fim

