Chanceler chinês visitará Egito, Tunísia, Togo, Costa do Marfim, Brasil e Jamaica

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitará Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim a convite de 13 a 18 de janeiro. Este é o 34º ano consecutivo que a África é o destino da primeira visita anual dos ministros chineses das Relações Exteriores ao estrangeiro, anunciou esta quinta-feira a porta-voz da pasta, Mao Ning.

Após sua visita à África, Wang visitará o Brasil e a Jamaica a convite de 18 a 22 de janeiro, acrescentou Mao.

