China adiciona 20 entidades japonesas à lista de controle de exportação

Beijing, 29 jun (Xinhua) – O Ministério do Comércio da China adicionou nesta segunda-feira 20 entidades japonesas, incluindo o Instituto Nacional para Estudos de Defesa, à sua lista de controle de exportação para salvaguardar a segurança e interesses nacionais e cumprir obrigações internacionais como a não proliferação.

Operadores de exportação estão proibidos de exportar itens de dupla utilização para essas entidades. Organizações e indivíduos no exterior estão proibidos de transferir ou fornecer itens de dupla utilização originários da China para essas entidades. Quaisquer atividades relacionadas atualmente em andamento deverão ser interrompidas imediatamente, de acordo com um anúncio divulgado pelo ministério.

Também nesta segunda-feira, o ministério colocou 20 entidades japonesas, incluindo a Mitsui E&S Co., Ltd., em uma lista de vigilância, devido ao fato de que seus usuários finais e usos finais de itens de dupla utilização não podem ser verificados.