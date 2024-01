China alcançou principais objetivos econômicos em 2023

Apoie o 247

O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China realizou na manhã desta quarta-feira (17) uma coletiva de imprensa para apresentar os dados econômicos do país referentes a 2023. De um modo geral, o país alcançou os principais objetivos econômicos para o ano.

O PIB do país foi de 126 trilhões de yuans, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior a preços constantes. O setor primário cresceu 4,1% em comparação com 2022, o setor secundário 4,7% e o setor terciário 5,8%.

O índice de preços ao consumidor da China aumentou 0,2% em relação ao ano anterior, enquanto a taxa de desemprego nas áreas urbanas teve uma queda de 0,4%. A renda disponível per capita foi de 39.218 yuans (US$ 5.511), alta anual de 6,3% em termos nominais. Separadamente, a renda disponível per capita urbana ficou em 51.821 yuans, alta de 5,1% em termos nominais e de 4,8% em termos reais. Já o valor nas áreas rurais ficou em 21.691 yuans, alta de 7,7% em termos nominais e 7,6% em termos reais.

Além disso, as principais cidades chinesas relataram queda nos preços dos imóveis em dezembro de 2023 em comparação com novembro. Nas quatro cidades de primeiro escalão, Beijing, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, o valor dos imóveis novos caíram 0,4% no mês passado, enquanto os revendidos caiu 1,1%. Os preços de casas novas e revendidas em 31 cidades de segundo nível e 35 cidades de terceiro nível em geral também caíram em dezembro em relação ao mês anterior.

