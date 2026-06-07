China aposta na construção de “seis redes” para ampliar investimentos e estabilizar economia

CGTN – A sessão do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizada em 28 de abril exigiu reforçar o planejamento e a construção da rede hídrica, nova rede elétrica, rede de computação, rede de comunicação de última geração, rede urbana de tubulações subterrâneas e rede logística. Já a reunião executiva do Conselho de Estado da China realizada em 9 de maio fez disposições mais concretas sobre as “seis redes”.

A rede hídrica garante a fonte de vida, a nova rede elétrica remodela a estrutura energética e a rede de computação conduz a economia inteligente. A rede de comunicação de última geração melhora o fluxo de informações, a rede urbana de tubulações subterrâneas forja a resiliência das cidades, enquanto a rede logística facilita a circulação econômica. Essas seis redes se entrelaçam e unem impulsos de desenvolvimento.

O impulsionamento sistêmico do planejamento e da construção das “seis redes” constitui uma necessidade urgente para ampliar os investimentos efetivos e estabilizar a economia como um todo, além de ser uma medida estratégica para cultivar as novas forças produtivas de qualidade e para formar vantagens competitivas futuras.

A promoção das “seis redes” é um projeto sistemático complexo, que requer conceitos científicos, coordenação e planejamento integral, inovação nos mecanismos de investimento e financiamento e integração profunda das indústrias, além de inovação tecnológica e apoio de talentos.

Fonte: CMG