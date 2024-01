China bate recorde na produção e venda de mais de 30 milhões de automóveis

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Os dados divulgados hoje (11) pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (China-SAE) indicam que a produção e a venda de automóveis no país foram de 30,16 milhões e 30,09 milhões, respectivamente, altas de 11,6% e 12% na comparação anual, ambas superando pela primeira vez a marca de 30 milhões. Além disso, o país exportou 4,91 milhões de carros para mais de 200 países e regiões, um aumento anual de 58%, com o potencial de se tornar o maior exportador de automóveis do mundo.

Segundo o vice-presidente executivo e secretário-geral da China-SAE, Fu Bingfeng, o país alcançou resultados notáveis na eletrificação e transformação inteligente da indústria automotiva, exportando mais de 1,2 milhão de veículos de nova energia, um aumento anual de 77,6%. No quarto trimestre de 2023, a marca independente chinesa BYD se tornou a maior fabricante de veículos puramente elétricos do mundo.

continua após o anúncio

Fu Bingfeng (Photo: Divulgação)

Atualmente, a China é o maior fabricante de motores de acionamento e representa 74% das solicitações globais de patentes de bateria, além de ter seis das dez maiores empresas globais na capacidade instalada de bateria, com uma fatia de mercado superior a 60%.

Segundo o chefe da Sociedade Chinesa de Engenheiros Automotivos, Zhang Jinhua, as tecnologias e produtos chineses de veículos de nova energia se tornaram um dos maiores sustentáculos para a transformação automotiva global. O estabelecimento da cadeia ecológica de veículos de nova energia da China contribuirá ainda mais para a sinergia entre os mercados e recursos nacionais e internacionais.

continua após o anúncio

Zhang Jinhua (Photo: Divulgação)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: