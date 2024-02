China divulga nomes para veículos tripulados de exploração lunar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, em inglês) divulgou no sábado (24) os nomes dos novos veículos para futuras missões tripuladas de exploração lunar.

A nova espaçonave tripulada se chama Mengzhou, que significa nave dos sonhos e reflete o fato de que a exploração lunar tripulada carrega o sonho espacial do povo chinês e abre uma nova jornada de aventura espacial, de acordo com a CMSA.

continua após o anúncio

O módulo de pouso lunar é chamado Lanyue, que significa abraçar a lua, um termo que apareceu em um poema escrito pelo falecido presidente Mao Zedong. A palavra simboliza a confiança do povo chinês em explorar o universo, disse a agência.

Os nomes foram selecionados a partir de quase 2 mil propostas solicitadas ao público.

continua após o anúncio

A China planeja pousar seus taikonautas na Lua antes de 2030 para realizar exploração científica. O plano é lançar dois foguetes transportadores para enviar uma espaçonave tripulada e um módulo de pouso lunar, respectivamente, para a órbita lunar. A espaçonave e o módulo de pouso lunar se encontrarão e se acoplarão um ao outro, após o qual os taikonautas entrarão no módulo de pouso.

Até agora, a pesquisa e o desenvolvimento de Mengzhou, Lanyue e do foguete transportador Longa Marcha-10 têm progredido sem problemas, disse a CMSA.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: