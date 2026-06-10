China e Geórgia elevam relações bilaterais a parceria estratégica abrangente

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente da Geórgia, Mikheil Kavelashvili, trocaram nesta terça-feira (9) mensagens de felicitação pelo 34º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países e anunciaram conjuntamente a elevação do relacionamento bilateral ao nível de parceria estratégica abrangente.

Xi Jinping destacou que, ao longo dos últimos 34 anos, China e Geórgia têm se pautado pelo respeito, confiança mútua e cooperação de benefícios recíprocos, promovendo o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais e alcançando resultados frutíferos em diversas áreas. Segundo ele, desde o estabelecimento da parceria estratégica entre os dois países, em 2023, a confiança política mútua se fortaleceu, a cooperação prática avançou e a coordenação multilateral tornou-se mais efetiva.

O líder chinês ressaltou que, independentemente das mudanças no cenário internacional, a China sempre considerou seus laços com a Geórgia sob uma perspectiva estratégica e de longo prazo. “Gostaria de anunciar, juntamente com o presidente Kavelashvili, a elevação das relações China-Geórgia a uma parceria estratégica abrangente. Estou convencido de que essa decisão abrirá novas perspectivas para ambas as partes, escreverá um novo capítulo da amizade tradicional, dará novo impulso à cooperação mutuamente benéfica e trará mais benefícios aos dois povos”, afirmou.

Kavelashvili destacou que, ao longo das últimas três décadas, Geórgia e China construíram uma amizade duradoura, e que as relações bilaterais alcançaram progressos notáveis ​​com base no respeito, na confiança mútua e na cooperação construtiva. “No 34º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, decidimos conjuntamente elevar as relações Geórgia-China ao nível de parceria estratégica abrangente. Acredito que isso criará novas oportunidades de cooperação, trará mais benefícios aos dois povos e fortalecerá ainda mais os laços de amizade entre nossas nações”, concluiu.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Denise Melo

Fonte: CMG