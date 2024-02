China pede a Israel que pare as operações militares o mais rápido possível

Apoie o 247

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China respondeu hoje (13) às perguntas sobre os ataques aéreos em grande escala lançados por Israel contra a área de Rafah, no sul de Gaza.

Entende-se que Israel lançou um ataque aéreo em grande escala, causando graves vítimas. O exército israelense também indicou que planeja realizar uma ação militar terrestre contra Rafah.

O diplomata chinês afirmou que a China está muito preocupada com os acontecimentos na área de Rafah, além de se opor e condenar atos que prejudiquem civis e violem a lei internacional, pedindo a Israel que cesse suas operações militares o mais rápido possível, faça todos os esforços para evitar vítimas entre civis inocentes e impeça a ocorrência de um desastre humanitário ainda mais grave na área de Rafah.

