China persistirá firmemente na promoção e proteção dos direitos humanos

Na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (29), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que a 45ª reunião do Grupo de Trabalho da Revisão Periódica Universal (RPU) do Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou no último dia 26 por unanimidade o relatório da quarta rodada de revisão dos direitos humanos da China. Segundo o porta-voz chinês, a delegação do país participou da reunião no último dia 23 e realizou um diálogo construtivo de maneira sincera e aberta com representantes de diversos países. Após o evento, mais de 120 países avaliaram positivamente o progresso e o esforço da China nessa área.

Wang Wenbin afirmou que a China está impulsionando de forma integral a construção de uma nação forte e a revitalização nacional por meio da modernização chinesa. Durante o processo de materialização dessa grande meta, o povo chinês será beneficiado por mais frutos da modernização de forma mais justa. Além disso, o nível de proteção de direitos humanos será constantemente melhorado, e o desenvolvimento livre e integral de cada pessoa no país, promovido.

O diplomata chinês ainda assinalou que, ao impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade da causa dos direitos humanos no país, a China também aderirá, como sempre, ao desenvolvimento pacífico e cooperação ganha-ganha, defendendo a multipolarização universal sob igualdade e ordem, além da globalização econômica benéfica e inclusiva. Para o porta-voz chinês, o país quer trabalhar junto com a comunidade internacional para promover e proteger firmemente os direitos humanos, participar ativamente da sua governança global, difundir valores comuns da humanidade e impulsionar a construção da comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, a fim de construir conjuntamente um mundo melhor.

