China vibrante na alta temporada de viagens do Festival da Primavera

A alta temporada de viagens do Festival da Primavera na China nesse ano começou no dia 26 de janeiro e durará 40 dias, até dia 5 de março. Aos olhos de muitos meios de comunicação estrangeiros, ela é considerada a "maior migração anual de pessoas do mundo".

As autoridades de transporte da China esperam um recorde de 9 bilhões de viagens serão feitas em todo o país durante o período, quase o dobro do registrado em 2023. Além disso, o pico de vendas de passagens de trem pode chegar a 1.500 bilhetes por segundo.

A Reuters acredita que o Festival da Primavera não apenas demonstra o rápido crescimento do tráfego de passageiros na China, mas também reflete a confiança e a vitalidade trazidas pela recuperação econômica do país.

A EFE afirmou que, à medida que o nível de vida continua melhorando, os chineses estão viajando de forma mais flexível e diversificada. Cerca de 80% dos viajantes optaram por dirigir por conta própria durante o Festival da Primavera, e a promoção de conceitos de viagens ecológicas fez com que mais pessoas optassem por dirigir veículos de energia nova.

Além disso, quatro aviões C919 e o navio de cruzeiro Adora Magic City, projetados e fabricados na China, transportarão passageiros durante a alta temporada do Festival da Primavera pela primeira vez.

Com a melhoria da infraestrutura de transporte da China e a mudança dos conceitos de viagem, os destinos do Festival da Primavera se tornaram mais diversificados. Nos últimos anos, o país construiu a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo, a maior rede de rodovias e os maiores portos de classe mundial. Isso não apenas encurtou a viagem de volta para casa dos chineses, mas também permitiu que eles chegassem aos destinos mais distantes.

A cidade de Harbin, no nordeste do país, se tornou um destino popular. O embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, visitou o parque de gelo e neve da capital da província de Heilongjiang no dia 4, elogiando que é um lugar que combina arte e inovação. Para analistas, isso mostra a atratividade das cidades chinesas e o enorme potencial de desenvolvimento.

A movimentada temporada de viagens do Festival da Primavera reflete os laços econômicos cada vez mais estreitos entre as áreas urbanas e rurais, assim como entre as diferentes regiões, além de mostrar as aspirações do povo chinês por uma vida melhor. Com esse cenário do Festival da Primavera, o mundo pode apreciar uma China vibrante.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goularte

