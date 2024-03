China visa crescimento econômico de cerca de 5% em 2024

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Beijing, 5 mar (Xinhua) -- A China tem como meta um crescimento econômico de cerca de 5% em 2024, de acordo com um relatório de trabalho do governo apresentado nesta terça-feira à legislatura nacional para deliberação.

O país espera criar mais de 12 milhões de empregos em áreas rurais e manter a taxa de desemprego urbano pesquisada em cerca de 5,5% este ano, disse o relatório.

continua após o anúncio

Uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente continuarão, com a relação déficit/produto interno bruto (PIB) estabelecida em 3% e um aumento do déficit do governo em 180 bilhões de yuans em comparação com o valor do orçamento de 2023.

O país realizará a emissão de 3,9 trilhões de yuans de títulos de propósito especial para governos locais este ano, aumentando 100 bilhões de yuans ante o ano passado.

continua após o anúncio

Segundo o relatório, o país também emitirá títulos do Tesouro especiais ultralongos ao longo de cada um dos próximos anos, a fim de implementar as principais estratégias nacionais e fortalecer a capacidade de segurança em áreas-chave, começando com um trilhão de yuans de tais títulos este ano.

A consistência de orientação macropolítica deve ser reforçada, acrescentou o documento.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: