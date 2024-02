CMG apresenta Gala do Festival das Lanternas 2024

Apoie o 247

O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) apresentou às 20 horas deste sábado (24) a Gala do Festival das Lanternas 2024 nas suas plataformas televisivas, radiofônicas e digitais.

Gala do Festival das Lanternas 2024 (Photo: Divulgação/CRI)

A Gala do Festival das Lanternas foi produzida em Beijing, Shenyang, Xi’an, Changsha e Kashgar, cinco cidades espalhadas em toda a China.

Gala do Festival das Lanternas 2024 (Photo: Divulgação/CRI)

Entre as apresentações do evento, houve música, dança, comédia, ópera e acrobacias para celebrar o tradicional Festival das Lanternas.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriela Nascimento

