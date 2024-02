CMG apresenta novos destaques da festa de gala do Festival da Primavera de 2024

A festa de gala do Festival da Primavera deste ano implementa o princípio de lançar programas centrados no povo, a fim de criar uma atmosfera de confraternização edit

O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizou nesta quinta-feira (1) uma coletiva de imprensa para apresentar os destaques nos programas e na aplicação inovadora da tecnologia na festa de gala do Festival da Primavera em 2024. O vice-presidente do CMG, Wang Xiaozhen, compareceu à atividade.

Quanto à inovação tecnológica, a celebração contará com a transmissão de imagem em super-alta definição para satisfazer as demandas de renderização pelas plataformas de televisão, telão público e celular. Além disso, o CMG promove ativamente a inovação integrando ideologia, arte e tecnologia, melhorando constantemente a qualidade de produção audiovisual de super-alta definição e aprofundando a transmissão multimídia, a fim de trazer uma experiência audiovisual imersiva para os chineses em todo o globo.

Por outro lado, a festa de gala do Festival da Primavera deste ano implementa o princípio de lançar programas centrados no povo, a fim de criar uma atmosfera de confraternização, com espetáculos diversificados e conteúdos artísticos vibrantes e receptivos.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Mariana Yante

