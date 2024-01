CMG e BFM da França lançam programa especial de diálogo de alto nível

Apoie o 247

Para comemorar o 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a França, o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e a televisão econômica BFM da França lançaram no dia 27 deste mês o programa especial de diálogo de alto nível. O ex-primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin, o vice-ministro do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, e o embaixador da China na França, Lu Shaye, fizeram discursos por vídeo pela estreia do programa.

Na entrevista exclusiva dada ao CMG, o ex-primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, disse que há 60 anos, o general Charles de Gaulle tomou a decisão histórica de estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. “Hoje, esperamos deixar claro ao mundo que a paz mundial precisa da China”, afirmou Raffarin. A China é um país diversificado e cada cidade é única. Para compreender o país, é preciso ir pessoalmente à China.

Ex-primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin em entrevista exclusiva dada ao CMG (Photo: Divulgação/CRI)

O presidente do CMG, Shen Haixiong, disse que sob a liderança dos chefes de Estado da China e da França, os dois países realizarão este ano intercâmbios e cooperação nas áreas de cinema e televisão, esportes, educação, turismo, patrimônio cultural imaterial, entre outras. Este ano o CMG acolherá as Olimpíadas de Paris e vai cooperar de forma aprofundada com o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris para divulgar conjuntamente os maravilhosos eventos das Olimpíadas de Paris.

Shen Haixiong (Photo: Divulgação/CRI)

