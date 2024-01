CMG inicia "Prelúdio da Gala do Festival da Primavera" em Nova York

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

No dia 26 de janeiro, o "Prelúdio da Gala do Festival da Primavera" começou em Nova York, a primeira parada desse evento global do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) que visa promover intercâmbios humanísticos internacionais e compreensão mútua entre civilizações, contando com a presença de mais de 200 convidados.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, disse em um discurso via videoconferência que, atualmente, cerca de um quinto da população mundial comemora o Festival da Primavera de diferentes maneiras. Há pouco tempo, a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução para estabelecer o Festival da Primavera como um feriado das Nações Unidas. Este ano, o CMG aproveitará ao máximo seus 68 idiomas para transmitir a Gala para a audiência global através de milhares de telas no exterior.

continua após o anúncio

O representante permanente da China na ONU, Zhang Jun, disse que o Loong (dragão), o signo do ano que vem, representa justiça, força, coragem, empreendedorismo e bom auspício. Ele disse acreditar que, no ano novo, o espírito do Loong vai trazer mais união e força à humanidade, bem como mais paz e felicidade ao mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: