CMG realiza em Genebra evento cultural “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O evento cultural intitulado “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi realizado na sexta-feira (2) no Palácio das Nações em Genebra, Suíça.

O evento tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e a aprendizagem mútua das civilizações por meio do laço do Festival da Primavera. O “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” contou com a presença de mais de 300 convidados, incluindo a diretora-geral do Escritório das Nações Unidas em Genebra, Tatiana Valovaya, o representante permanente da China no Escritório das Nações Unidas em Genebra e em outras organizações internacionais na Suíça, Chen Xu, o representante permanente da China na Organização Mundial do Comércio, Li Chenggang, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, o diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Daren Tang, a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Rebeca Grynspan, bem com diplomatas e funcionários de organizações e instituições internacionais.

continua após o anúncio

Shen Haixiong, vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (Photo: Divulgação/CRI)

Shen Haixiong, presidente do CMG, também vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China, proferiu um discurso por vídeo. Ele lembrou que o Festival da Primavera é a festa tradicional mais importante da nação chinesa. Recentemente, a 78a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução estabelecendo o Festival da Primavera como feriado das Nações Unidas, fato que mostra o charme da civilização chinesa e oriental e o valor diversificado e inclusivo preconizado pelas Nações Unidas. A gala do Festival da Primavera na véspera do Ano Novo Chinês já se tornou mais uma tradição dos chineses, afirmou o presidente do CMG.

Para a diretora-geral do Escritório das Nações Unidas em Genebra, Tatiana Valovaya, o Festival da Primavera é o momento de reunião com a família para se despedir do passado e acolher o futuro. No ano passado, o mundo passou por diversos desafios e as Nações Unidas estão gratas à China pelo firme apoio ao multilateralismo e à eliminação da pobreza e fome de todas as formas. Além disso, a China desempenhou seu papel importante na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A diretora-geral do Escritório das Nações Unidas em Genebra desejou a todos muita saúde, sucesso e felicidade!

continua após o anúncio

O CMG já realizou o evento “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” nos Estados Unidos, Quênia e Suíça para compartilhar o charme da Festival da Primavera e da cultura chinesa.

Tradução: Xia Ren

continua após o anúncio

Revisão: Gabriela Nascimento

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: