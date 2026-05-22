CMG realiza exibição de documentários na Sérvia

Às vésperas da visita de Estado do presidente sérvio Aleksandar Vučić à China, foi iniciada no último dia 20, em Belgrado, capital da Sérvia, a exibição de documentários chineses.

O evento está sendo organizado pelo China Mídia Grupo (CMG), a Estação Nacional de Televisão e Radiodifusão da Sérvia, o Ministério da Cultura da Sérvia, o Ministério de Informação e Telecomunicação da Sérvia, a Embaixada da Sérvia na China, a Embaixada da China na Sérvia e pelo Centro da Cultura Chinesa de Belgrado.

Mais de 150 convidados estiveram presentes na cerimônia de lançamento.

Em seu discurso escrito enviado para o evento, o presidente do CMG, Shen Haixiong, assinalou que, sob a orientação estratégica dos chefes de Estados dos dois países, a comunidade de futuro compartilhado China-Sérvia na nova era vem se aprofundando e se concretizando, e a amizade entre os dois povos permanece firme ao longo do tempo.

Ele revelou que, desta vez, uma série de documentários de alto nível produzidos pelo CMG será divulgada ao público sérvio, incluindo a Afinidade Cultural de Xi Jinping, Cartas do Presidente Xi, e outras obras que ajudarão essa audiência a conhecer como o presidente Xi Jinping lidera o povo chinês na grandiosa prática de promover a modernização chinesa. Além disso, serão promovidos conteúdos sobre a cultura chinesa e a vida no país, bem como acerca de sua inovação científica e tecnológica.

Fonte: CMG