CNN transmite vídeo da Gala do Festival da Primavera em vários canais

A partir do dia 5 de fevereiro, hora local, o vídeo promocional sobre a Gala do Festival da Primavera do Ano do Dragão, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), será transmitido frequentemente em vários canais da CNN, que cobre América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Só no primeiro dia de transmissão, o número de visualizações já ultrapassou 43 milhões.

A transmissão do vídeo da Gala do Festival da Primavera nos canais da CNN durará até o dia 18 de fevereiro, abrangendo quase 400 milhões de usuários estrangeiros, incluindo mais de 137 milhões na Europa e mais de 107 milhões na América do Norte. Neste ano, a plataforma de streaming de mídia CNN Max também transmitirá pela primeira vez esse vídeo promocional, cobrindo 22 milhões de usuários nos EUA, dos quais a maioria é composta por jovens de alta renda com origens multiculturais.

Além disso, a partir do dia 7 de fevereiro, o site oficial e aplicativo da CNN também abrirão uma coluna sobre a gala e cultura do Festival da Primavera.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

