CGTN – A 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), recém concluída em Beijing, deliberou e aprovou as "Propostas do Comitê Central do Partido Comunista da China para a Formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional" e incluiu um capítulo dedicado à expansão da abertura de alto nível durante o período do 15º Plano Quinquenal, enfatizando a necessidade de criar um novo cenário de cooperação de benefício recíproco. A mídia internacional comentou que isso demonstra o compromisso da China em promover continuamente a abertura de alto nível.

A expansão da abertura da China traz, antes de tudo, dividendos de seu gigantesco mercado. A sessão plenária declarou explicitamente o objetivo de compartilhar oportunidades e alcançar o desenvolvimento comum com países de todo o mundo. Para a comunidade internacional, isso abrirá ainda mais a porta do mercado ultra grande mais "orientado para o crescimento" do mundo.

Hoje, a abertura da China se estende não apenas ao fluxo de mercadorias e fatores de produção, como também à abertura de regras, regulamentos, gestão e padrões. Esse dividendo institucional reflete o alto nível de abertura chinesa. O país promoverá a "conectividade suave" no mercado internacional, por meio do alinhamento de regras e do reconhecimento mútuo de padrões. Isso resultará em "menos restrições, mais oportunidades e maior justiça". Por exemplo, no setor comercial, a facilitação do comércio será promovida pela redução de barreiras técnicas e custos institucionais.

As empresas estrangeiras estão preocupadas com suas perspectivas de desenvolvimento futuro na China. Durante o período do 15º Plano Quinquenal, o país promoverá um ambiente institucional transparente, estável e previsível. À medida que a China reduz ainda mais as barreiras de acesso ao mercado, expande a abertura em setores relevantes e implementa integralmente o tratamento nacional, essas empresas sentirão mais verdadeiramente que "são membros da mesma família". De fato, nos últimos cinco anos, a China registrou o estabelecimento de mais de 240 mil novas empresas estrangeiras e um aumento significativo de sedes regionais e centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) das corporações multinacionais, demonstrando a confiança de longo prazo desses empreendimentos no mercado chinês.

Em meio a um ambiente internacional complexo e turbulento, a China também traz um dividendo de "governança" para o mundo. A sessão plenária apelou à manutenção do sistema multilateral de comércio e à construção conjunta da Iniciativa Cinturão e Rota com alta qualidade. Isso demonstra que, ao mesmo tempo em que expande seu “bolo econômico”, o país também promove ativamente a construção de um mundo melhor.

A China tem enfatizado consistentemente que a Iniciativa Cinturão e Rota não é um “espetáculo individual”, mas, sim, um “coro”. Ao participar construtivamente de mecanismos de cooperação multilateral como a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) e o BRICS, promover o avanço das regras econômicas e comerciais internacionais e expandir a voz e a representação do Sul Global, a China está promovendo a abertura comum por meio de sua própria abertura e está se esforçando para que todos compartilhem os frutos do desenvolvimento.

