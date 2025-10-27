Comentário: Novos motores da China injetarão mais vigor à economia mundial

CGTN – A 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) virou foco da atenção internacional. O arranjo estratégico para o período do 15º Plano Quinquenal de “acelerar os esforços em busca da autossuficiência e do autofortalecimento de alto nível em ciência e tecnologia e orientar e desenvolver as novas forças produtivas de qualidade” gerou discussões na mídia estrangeira.

Em que áreas a China se concentrará para liderar o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade durante o período do 15º Plano Quinquenal? A resposta é facilmente encontrada nas "Propostas do Comitê Central do Partido Comunista da China para a Formulação do 15º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional", deliberada e aprovada pela sessão plenária. O desenvolvimento das novas forças produtivas de qualidade está intimamente integrado à inovação científica e tecnológica, à modernização industrial e à transformação verde da China. Isso promoverá fortemente o desenvolvimento de alta qualidade do país, injetará um novo impulso e criará novas oportunidades para o mundo.

O mercado é o recurso mais precioso. Com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes e mais de 400 milhões de pessoas de renda média, a China é um mercado gigantesco no mundo. Nos próximos cinco anos, a China alavancará as tecnologias digitais para transformar e modernizar as indústrias tradicionais, cultivar e expandir diversas indústrias emergentes em áreas como tecnologia da informação de última geração e inteligência artificial, e desenvolver indústrias futuras em áreas como tecnologia quântica e biotecnologia. Isso, sem dúvida, tornará o mercado chinês um campo de testes, uma plataforma de aplicação e uma fonte de lucro para a inovação global.

Como um elo fundamental nas cadeias industriais e de suprimentos globais, a China, ao acelerar o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade durante o período do 15º Plano Quinquenal, não apenas criará oportunidades mais abertas e diversificadas para a cooperação industrial, como também impulsionará a transição de outros países para o desenvolvimento digital, inteligente e verde. A montadora chinesa BYD declarou que seus veículos de nova energia estão em 116 países e regiões ao redor do mundo, contribuindo para o desenvolvimento verde e sustentável da humanidade. A fábrica brasileira da empresa criará mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando mais pessoas por meio da modernização industrial.

Mais importante ainda, novas forças produtivas de qualidade não apenas apoiam e impulsionam o crescimento econômico da China, como também se tornam um novo motor impulsionador do crescimento econômico global, por meio da integração industrial e tecnológica e de avanços na tecnologia digital. Como segunda maior economia do mundo, a China manteve sua contribuição anual para o crescimento econômico global em aproximadamente 30% nos últimos cinco anos, com avanços essenciais em indústrias emergentes, como inteligência artificial e novas energias, transformando o país de uma "fábrica mundial" em um "centro global de inovação".

Do 14º Plano Quinquenal ao 15º Plano Quinquenal e, em seguida, aos objetivos de longo prazo até 2035, a China demonstra sua determinação e perseverança em implementar seu planejamento, mostrando a vitalidade dos novos motores. A modernização chinesa prosseguirá de forma constante e por um longo tempo, e a economia mundial, portanto, ganhará ainda mais vigor.

Fonte: CMG