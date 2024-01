Comércio exterior da China mantém o vigor de desenvolvimento

Apoie o 247

Segundo as estatísticas divulgadas no dia 12 pela Administração Geral da Alfândega da China, o valor total das exportações e importações da China atingiu 41,76 trilhões de yuans em 2023, aumentando 0,2% em relação ao ano anterior.

O comércio exterior da China continua mantendo seu vigor de desenvolvimento e seu primeiro lugar do mundo em sete anos consecutivos.

Perante o contexto da recuperação desacelerada da economia mundial, do aumento do protecionismo e dos conflitos geopolíticos, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento prevê que o comércio global de mercadorias deveria diminuir 7,5% em 2023. Nestas circunstâncias, o êxito do comércio exterior da China é uma importante força motriz para o comércio internacional e o desenvolvimento da economia global.

No ano passado, a China continuou sendo o maior país de manufatura do mundo. O valor das exportações em 2023 foi de 23,77 trilhões de yuans, entre os quais, 23,51 trilhões são produtos da indústria manufatureira. Os setores naval e automobilístico foram destaques.

Além disso, além dos produtos “produzidos na China”, há cada vez mais “inventados pela China”. No ano passado, a exportação de produtos de marcas independentemente chinesas aumentou 9,3%.

A situação das importações da China foi bem interessante no ano passado, pois o valor das importações diminuiu um pouco em relação ao ano anterior por causa dos preços mais baixos, mas a quantidade das importações aumentou 2,9%. Isso demonstra que o consumo e a demanda do mercado chinês são grandes.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e outras instituições financeiras internacionais elevaram recentemente suas perspectivas sobre o desenvolvimento da economia chinesa em 2023. Além disso, segundo suas previsões, a taxa de contribuição da China para o crescimento da economia mundial deverá ultrapassar 30%.

Contudo, muitos fatores instáveis continuam atrapalhando o comércio exterior da China, especialmente a baixa procura externa. Neste contexto, a Reunião Central sobre os Trabalhos Econômicos da China realizada no fim do ano passado salientou a importância de criar aceleradamente as novas forças motrizes para o comércio exterior, aumentar a procura interna e ampliar a abertura de alto nível.



