Concerto celebra os 105 anos de fundação do PCCh

CGTN – Com melodias que homenagearam sua gloriosa trajetória histórica e canções dedicadas à epopeia do povo chinês, o concerto "Colocando o Povo em Primeiro Lugar" foi realizado na noite de segunda-feira (29), em Beijing, em comemoração ao 105º aniversário de fundação do Partido Comunista da China (PCCh).

Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng e outros líderes do Partido e do Estado assistiram à apresentação ao lado de cerca de três mil espectadores, em uma celebração conjunta da data.

O concerto foi dividido em cinco capítulos. Com interpretações marcantes e vozes emocionantes, os artistas expressaram seu profundo amor pelo Partido e entoaram o grande tema da época: a revitalização da nação chinesa.

As canções e composições apresentadas expressaram profunda saudade e respeito pelos mártires revolucionários, e relembraram o cenário grandioso de união entre o exército e o povo durante as guerras revolucionárias e transmitiram a alegria de centenas de milhões de pessoas que seguem o Partido e acolhem uma nova vida.

As apresentações também retrataram o dinamismo do desenvolvimento em diferentes setores e a construção conjunta do país por todos os grupos étnicos durante o período da revolução socialista e da construção nacional. Além disso, refletiram as transformações ocorridas no território chinês desde a reforma e abertura e expressaram os desejos sinceros dos filhos e filhas da nação chinesa na busca coletiva por seu sonho.

Fonte: CMG