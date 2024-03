Crescimento da China em torno de 5% é totalmente possível, diz chefe da elaboração do Relatório de Trabalho do Governo

Apoie o 247

Em um briefing realizado hoje (5) pelo Escritório de Informações do Conselho de Estado da China, o chefe do grupo de elaboração do Relatório de Trabalho do Governo, Huang Shouhong, disse que uma taxa de crescimento econômico de cerca de 5% é totalmente possível este ano.

Segundo Huang Shouhong, em primeiro lugar, muitos dos sustentáculos para o desenvolvimento econômico da China estão se consolidando. O país possui muitas vantagens, como a demanda de um enorme mercado, a oferta de um sistema industrial completo e ricos recursos humanos de alta qualidade.

Em segundo lugar, os fatores positivos para o desenvolvimento econômico têm aumentado este ano, e alguns fatores desfavoráveis observados no ano passado estão enfraquecendo, como riscos no setor imobiliário, na dívida local e nas instituições financeiras de pequeno e médio porte.

Em terceiro lugar, os efeitos de algumas das principais medidas e políticas adotadas desde o ano passado continuam surgindo este ano.

De olho na situação fiscal e financeira, o índice de endividamento do governo chinês é inferior a 60% e ainda há espaço relativamente amplo para sua política macroeconômica.

