Diretor-geral da UNESCO concede entrevista ao CMG

CGTN – O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), Khaled El-Enany, concedeu recentemente uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Esta foi sua primeira visita oficial à China desde que assumiu o cargo no ano passado. A agenda incluiu passagens por Hangzhou, Beijing e Shanghai. O diretor-geral afirmou que “esta visita marcará mais um importante marco no desenvolvimento da parceria entre a China e a UNESCO”.

Ao comentar seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, El-Enany destacou que o povo esteve no centro das conversas. Segundo ele, os países devem aprender uns com os outros, e isso exige diálogo, escuta mútua, compreensão e tolerância — princípios que refletem o espírito central da UNESCO.

Ele acrescentou que também discutiu com o presidente Xi Jinping formas de apoiar os países do Sul Global, reduzir possíveis divisões entre os povos e defender o multilateralismo.

Ao elogiar a visão do presidente chinês sobre o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre civilizações, El-Enany afirmou: “Precisamos ouvir uns aos outros, trabalhar juntos e ampliar o entendimento mútuo. Foi exatamente essa a mensagem destacada pelo presidente Xi Jinping durante sua histórica visita à UNESCO em 2014.”

O diretor-geral também disse ter ficado profundamente impressionado com o entusiasmo dos herdeiros do patrimônio cultural imaterial da China na preservação das tradições culturais. “Admiro, sinceramente, essa dedicação apaixonada ao patrimônio cultural”, afirmou.

Ao falar sobre a proteção do patrimônio cultural mundial, Khaled El-Enany ressaltou que a UNESCO tem a importante missão de preservar os bens culturais da humanidade, incluindo tanto os patrimônios mundiais quanto os patrimônios culturais imateriais e as indústrias culturais e criativascriativas criativas .

De acordo com ele, para alcançar esse objetivo, é necessário aumentar a conscientização pública, fortalecer capacidades, ampliar a cooperação internacional, estabelecer normas globais e apoiar as comunidades locais, além de incentivar o compartilhamento de boas práticas entre os países. Ele destacou ainda que o avanço tecnológico abre novas oportunidades para a preservação do patrimônio cultural, ajudando a proteger melhor esses legados da humanidade.

Além disso, El-Enany afirmou que todas as reuniões realizadas com representantes chineses transmitiram uma mensagem clara: a China e a UNESCO aprofundarão ainda mais sua cooperação. Ele agradeceu pela recepção calorosa do povo chinês e disse que admira profundamente o orgulho e o respeito dos chineses por sua própria história e patrimônio cultural. “Ontem, ao conversar com chineses sobre o Eixo Central de Beijing e outros patrimônios culturais e imateriais, pude sentir o orgulho genuíno que têm de sua cultura”, declarou o diretor-geral da UNESCO.