Diretora do PNUMA elogia conquistas da China na promoção do desenvolvimento verde

A 6ª Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente está em andamento em Nairobi, capital do Quênia. Durante o encontro, a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês). Ela mencionou o significado positivo da assembleia para a governança ambiental global e enalteceu as contribuições da China para a preservação do meio ambiente.

Para Andersen, a China tem sido um parceiro de cooperação excelente do PNUMA na implementação dos acordos ambientais multilaterais e registrou um bom desempenho em termos de biodiversidade. O país tem a maior produção de energia renovável e maior capacidade instalada do mundo. “Os resultados extraordinários da China na restauração do meio ambiente na região norte me fazem ver seus esforços na prevenção da desertificação e das tempestades de areia”, salientou Andersen.

Esta edição da assembleia tem como tema “Ações multilaterais eficazes, inclusivas e sustentáveis para combater as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição”. Milhares de representantes de 182 países membros da ONU participaram da reunião e discutiram como aproveitar o multilateralismo para lidar com os problemas relacionados às alterações climáticas, perda do ambiente natural e da biodiversidade e a poluição e os resíduos, triplas crises enfrentadas pelo planeta.

