Economia chinesa contribuirá mais para desenvolvimento global, afirma porta-voz

O crescimento constante e de alta qualidade da economia chinesa trará mais benefícios para o mundo e contribuirá com mais impulso para o desenvolvimento global, afirmou nesta quinta-feira (18) a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Mao Ning.

Numa coletiva de imprensa, Mao Ning disse que o PIB da China aumentou 5,2% em 2023 em relação ao ano anterior, superando a meta planejada no início do ano. Isso se traduz em pelo menos três benefícios para o mundo, salientou ela.

Primeiro, oferecer uma importante força mortriz à economia mundial. De acordo com um relatório do Fórum Financeiro Internacional, a economia chinesa contribuiu com 32% para o crescimento econômico global no ano passado, sendo o maior impulsionador dessa estatística.

Segundo, trazer estabilidade para a economia global. A China tem uma demanda interna estável, inflação baixa e importações e exportações crescentes, sendo um agente estabilizador da conjuntura econômica.

Terceiro, compartilhar as novas oportunidades com o resto do globo. O mercado chinês se tornou um grande mercado para o mundo inteiro.

