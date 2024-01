Embaixada da China em Nauru realiza cerimônia de reabertura

Apoie o 247

A cerimônia de reabertura da embaixada chinesa em Nauru foi realizada na noite de segunda-feira em um hotel na parte sudeste do país insular do Pacífico.

Uma placa da embaixada chinesa foi desvelada pelo ministro de Relações Exteriores e Comércio de Nauru, Lionel Aingimea, e por Luo Zhaohui, chefe da Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China, que participou do evento como representante do governo chinês.

Uma cerimônia de hasteamento da bandeira nacional chinesa foi realizada na manhã de segunda-feira em Nauru por uma equipe diplomática chinesa, marcando a primeira vez em quase 19 anos que a bandeira vermelha de cinco estrelas foi hasteada no país insular.

China e Nauru assinaram um comunicado conjunto em Beijing em 24 de janeiro sobre a retomada das relações diplomáticas em nível de embaixador.

