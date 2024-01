Encontrando Xi Jinping: Beijing está fazendo história

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Ano de 2013, depois que Thomas Bach foi eleito presidente do Comitê Olímpico Internacional, escolheu a China para sua primeira viagem ao exterior. E também no mesmo ano, a China apresentou uma proposta formal de candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Em janeiro de 2017,

O presidente Xi Jinping visitou a sede do Comitê Olímpico Internacional. Thomas Bach ficou impressionado.“O presidente Xi é um especialista em esportes. Ele acredita que os esportes são importantes para a construção de uma sociedade física e mentalmente saudável.”No início da candidatura para os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, o presidente Xi Jinping disse:“O maior objetivo da China ao sediar estas Olimpíadas é atrair 300 milhões de pessoas para participarem esportes no gelo e na neve.”

continua após o anúncio

Na China, dois anos depois, os esportes no gelo e na neve se tornaram populares.

Em Altay de Xinjiang, começou a “febre do esqui” entre todo o povo;

continua após o anúncio

A apresentação “Brincando com gelo” no Parque Yuanmingyuan de Beijing tornou-se popular na Internet;

Desde a geada em Jinlin, até os entusiasmados e simples habitantes de Harbin, inúmeras pessoas estão obcecadas por esportes no gelo e na neve neste inverno, fazendo com que um monte de sulistas entrem no grande mundo de gelo e neve. Esse entusiasmo “saiu da bolha e conquistou o mundo”.

continua após o anúncio

Internautas estrangeiros a milhares de quilômetros de distância, elogiaram o entusiasmo da China pelo gelo e neve do outro lado do mundo.

Aos olhos de Thomas Bach:“Os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing são um marco. Depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, os esportes no gelo e na neve realmente tornaram-se esportes globais.”

continua após o anúncio

Thomas Bach ficou muito grato ao presidente Xi Jinping pelo seu forte apoio ao movimento olímpico:“Assim que os nossos parceiros chineses estabelecem uma meta, completam-na com grande determinação e motivação. É por isso que Beijing está fazendo história.”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: