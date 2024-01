Apoie o 247

Em 18 de janeiro de 2017, o presidente Xi Jinping apresentou na Sede das Nações Unidas, em Genebra, o discurso de abertura “Construir em Conjunto uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade”, que foi recebido em todo o mundo com uma resposta positiva, consistente e forte. Foi justamente esse discurso que tocou profundamente o coração do somali Abdilahi Ismail Abdilahi.

“Se não fosse difícil voltar para casa, quem escolheria o exílio?” Estas são palavras do presidente Xi Jinping há sete anos, ainda frescas na memória de Abdilahi Ismail Abdilahi. “Esta frase me lembra os somalis e sua longa história de diáspora. Compreendo profundamente o valor da paz e segurança.”

Na mensagem de Ano Novo de 2024, o presidente Xi Jinping disse: “Estamos dispostos a trabalhar com a comunidade internacional, e tendo em mente o futuro humano e o bem-estar do povo, construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e um mundo melhor.” Abdilahi Ismail Abdilahi, que visitou o local onde o presidente Xi Jinping trabalhou quando era jovem, disse com profundo sentimento: “O presidente Xi Jinping sempre coloca o povo em primeiro lugar. Ele viveu com pessoas comuns. Quando vejo o presidente Xi Jinping apertando as mãos dos idosos, lembro-me do tempo que passei com meu avô quando era criança. O presidente Xi é muito parecido com pessoa da geração do meu pai.”

Em 2021, Abdilahi Ismail Abdilahi e mais de 30 jovens representantes estrangeiros escreveram em conjunto uma carta ao presidente Xi Jinping. Quando vi a resposta dele, senti que ele se preocupa com todos os que vivem na China. Tem um provérbio no nosso país que diz: “Só quem entende a situação é que pode verdadeiramente resolver os problemas”.

