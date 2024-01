Entrevista exclusiva do CMG com presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu

Apoie o 247

O presidente das Maldivas está fazendo uma visita de Estado na China e concedeu nesta semana uma entrevista exclusiva pelo Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês).

Na entrevista, ele agradeceu, em primeiro lugar, o convite do presidente chinês, Xi Jinping, por ser o primeiro chefe de Estado a visitar a China em 2024. Segundo ele, o convite mostra a amizade profunda entre a China e as Maldivas.

Para Mohamed Muizzu, a amizade entre a China e as Maldivas tem uma longa história e remonta ao antigo período da Rota da Seda. As Maldivas receberam uma grande quantidade de apoio substancial do governo chinês desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países em 1972. O povo das Maldivas está muito grato ao governo chinês pelo seu apoio ao longo destes anos. Segundo ele, a cooperação entre os dois países foi elevada a um novo patamar desde que a Iniciativa do Cinturão e Rota foi proposta pelo presidente Xi Jinping dez anos atrás, a relação entre os dois países foi elevada a uma parceria cooperativa estratégica abrangente.

Na entrevista, o presidente das Maldivas relembrou também o contato dele com o presidente chinês, Xi Jinping. Ele considera Xi Jinping como um chefe de Estado carismático que sempre colocar o interesse do povo com a maior prioridade na governança do país. Mohamed Muizzu enfatizou que a China obteve um grande desenvolvimento na economia sob o líder do presidente Xi Jinping.

Na entrevista, o presidente das Maldivas comentou também sobre a Ponte da Amizade China-Maldivas. Ele considera a ponte construída pela China como um símbolo de amizade entre os dois países, e um projeto icônico e transformativo para a vida do povo nas Maldivas. A ponte proferida na visita do presidente Xi Jinping às Maldivas dez anos atrás mudou a vida das muitas pessoas nas Maldivas, promoveu o desenvolvimento econômico do país.

Em relação ao futuro desenvolvimento entre dois países, o presidente das Maldivas disse que o país possuem recursos ricos na energia solar e eólica, a China é o líder na fabricação de painéis solares e turbinas eólicas. Ele está muito otimista sobre a nova cooperação energética entre os dois países e disse que as Maldivas estão com porta aberta para as empresas chinesa que tem uma rica experiência no exterior para fazer investimento de energia renovável nas Maldivas.

