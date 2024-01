Na quarta-feira, o governo chinês anunciou que, de acordo com cálculos preliminares, o PIB do país em 2023 foi de 12,6 trilhões de yuans edit

"O fato de que a economia chinesa tem mantido um crescimento de cerca de 5% e continua sendo o principal impulsionador da economia global é, sem dúvida, um ponto positivo”, disse o acadêmico britânico Martin Jacques em uma entrevista recente.

Na quarta-feira, o governo chinês anunciou que, de acordo com cálculos preliminares, o PIB do país em 2023 foi de 12,6 trilhões de yuans, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior.

O Fundo Monetário Internacional previu recentemente que a economia global haja tido um crescimento de 3% no ano passado. A Comissão Europeia reduziu recentemente sua previsão de crescimento na zona do euro para 0,6% em relação ao mesmo período. O crescimento econômico da China é, indubitavelmente, um dos mais altos entre as principais economias do mundo.

Vamos dar uma olhada no consumo. Atualmente, a demanda geral no mundo é insuficiente, e o mercado é o recurso mais escasso. Durante o último feriado de Ano Novo, o mercado de esportes de gelo e neve e o consumo de serviços de restaurantes na China estavam muito aquecidos. Como o maior mercado potencial do mundo, a vitalidade do consumo da China tem se desenvolvido em um ritmo acelerado, o que favorece a recuperação da economia global.

Um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) estima que o comércio global de mercadorias tenha sofrido um declínio de 7,5% em 2023. A importação e a exportação de mercadorias da China permaneceram estáveis de modo geral, e espera-se que o país mantenha sua posição de liderança no comércio global de mercadorias por sete anos consecutivos. As "vantagens chinesas" não apenas estimulam o comércio internacional, mas também otimizam a alocação de fatores mundialmente, e mantêm a estabilidade das cadeias industrial e de suprimentos.

Mais importante ainda, a China não é apenas a "fábrica do mundo", mas também se tornou uma potência global na inovação. Em 2023, o investimento em setores de alta tecnologia no país cresceu mais rapidamente que o investimento em ativos fixos, enquanto a capacidade instalada de geração de energia renovável ultrapassou a de energia térmica. Tudo isso prova que o desenvolvimento de alta qualidade da China está progredindo em um ritmo constante.

Apesar da pressão de queda do investimento direto estrangeiro global, o número de empresas estrangeiras recém-estabelecidas no país asiático aumentou 36,2% em relação ao ano anterior, de janeiro a novembro do ano passado. Nos últimos cinco anos, o retorno do investimento direto estrangeiro na China foi de cerca de 9%, um nível relativamente alto no âmbito internacional. Isso mostra que escolher o mercado chinês traz oportunidades em vez de riscos.

