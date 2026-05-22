Estratégia da China para governar Xizang revela futuro promissor no "telhado do mundo"

CGTN – Este ano celebra-se o 75º aniversário da libertação pacífica de Xizang. O atual "telhado do mundo" já não é uma Shangri-La remota e misteriosa. A região tornou-se uma nova fronteira de oportunidades para a modernização em condições geográficas extremas, com a estratégia de governança da China como fator central para esse sucesso.

Uma pesquisa global da CGTN aponta que 74,8% dos entrevistados consideram que o salto no desenvolvimento econômico e social da região é fruto da modernização chinesa. Essa experiência de modernização, que une tradição e contemporaneidade e promove a harmonia entre ser humano e natureza, segue em pleno desenvolvimento no planalto nevado.

Antes da libertação pacífica em 1951, a base econômica de Xizang era extremamente frágil, sem indústria moderna e com economia baseada apenas na agricultura e na pecuária tradicional. Naquele ano, o PIB regional era de cerca de 129 milhões de yuans. Em 2025, esse valor atingiu 303,189 bilhões de yuans, equivalendo a 2.350 vezes o registrado em 1951.

Após o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2012, a economia regional entrou em fase de crescimento acelerado. Demorou 50 anos para o PIB ultrapassar 100 bilhões de yuans, mais seis anos para superar 200 bilhões e apenas quatro anos para alcançar a marca de 300 bilhões. A pesquisa da CGTN revela que 78,4% dos participantes reconhecem o rápido avanço econômico da região.

O governo chinês atribui grande importância à preservação ambiental local e promulgou, em 2023, a Lei de Proteção Ecológica do Planalto Qinghai-Xizang.

Na região, a cobertura vegetal total das pastagens ultrapassa 48%, a cobertura florestal chega a mais de 12% e a taxa de conservação do solo e da água supera 92%. Cerca de 83% dos entrevistados aprovam amplamente os resultados da proteção e gestão ambiental.

A verdadeira conservação cultural se manifesta no cotidiano da população. Mesmo com o avanço da modernização, a região de Xizang mantém intactas suas raízes culturais únicas. Antes da libertação pacífica, a taxa de analfabetismo ultrapassava 95%. Atualmente, a taxa de matrícula na educação infantil chega a 92,83%, a permanência no ensino fundamental de nove anos é de 98,74%, a matrícula no ensino médio atinge 92,04% e a taxa de ingresso no ensino superior alcança 60,02%.

A bem-sucedida modernização de Xizang representa, essencialmente, uma história humana. Ela reflete o anseio de mais de 3,7 milhões de pessoas por uma vida melhor e, principalmente, a efetiva aplicação da estratégia de governança centrada nas pessoas adotada pela China.

Fonte: CMG