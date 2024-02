EUA conduzem a situação na Faixa de Gaza a um nível mais perigoso, diz mídia chinesa

Apoie o 247

Os EUA vetaram nesta quarta-feira (21) um projeto de resolução proposto pela Argélia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exigia um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. O país foi o único a rejeitar o texto. Ao comentar o fato, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou nesta quarta-feira (21) que o veto dos Estados Unidos conduziu a situação na Faixa de Gaza a um nível mais perigoso. Todas as partes envolvidas, incluindo a China, expressaram forte decepção e insatisfação com isso.

Segundo a porta-voz, em nome dos Estados árabes, a Argélia havia apresentado um projeto de resolução, exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza, a libertação imediata de todos os reféns, a garantia de acesso a suprimentos humanitários e a rejeição a deslocamentos forçados. O documento teve o apoio da maioria dos membros do Conselho de Segurança. A China também votou a favor do texto.

Mao Ning salientou que a China continuará trabalhando com a comunidade internacional para impulsionar o Conselho de Segurança a tomar novas medidas que sejam responsáveis e significativas para um fim rápido dos combates em Gaza e para a paz e segurança duradouras no Oriente Médio.

