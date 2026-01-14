Evento aberto do navio-hospital da Marinha Chinesa repercute no Brasil

CGTN – O navio-hospital da Marinha Chinesa “Arca da Rota da Seda”, em “Missão Harmoniosa 2025”, está atracado no Rio de Janeiro para uma visita ao Brasil e realização de atividades de intercâmbio. Os equipamentos médicos avançados e os tratamentos da medicina tradicional chinesa foram bem recebidos pela população local.

No evento aberto, a Marinha brasileira enviou uma equipe de especialistas e fez intercâmbios médicos com os colegas chineses sobre temas como a manutenção de equipamentos médicos em ambiente marinho e a eficiência de testes durante o tratamento.

Desde a chegada ao Brasil em 8 de janeiro, o navio-hospital recebeu cerca de 1,1 mil visitantes de diversos setores da sociedade, tornando-se uma importante janela para o povo brasileiro compreender as conquistas do desenvolvimento do país asiático e vivenciar o encanto da cultura chinesa. Nos próximos dias, a tripulação promove mais atividades de intercâmbio médico com as instituições da Marinha brasileira.

