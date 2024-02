Apoie o 247

Beijing, 26 fev (Xinhua) - Funcionários sêniores do Partido Comunista da China (PCCh) apresentaram recentemente relatórios de seus trabalhos ao Comitê Central do PCCh e a Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh.

As autoridades mencionadas são membros do Birô Político e do Secretariado do Comitê Central do PCCh, e integrantes dos grupos dos membros dirigentes do Partido do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, do Conselho de Estado e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, bem como secretários dos grupos dos membros dirigentes do Partido do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular.

Depois de ler seus relatórios de trabalho, Xi pediu que eles se concentrassem no avanço da modernização chinesa, desempenhassem bem seus deveres do trabalho, fortalecessem seu senso de responsabilidade política e se esforçassem em unidade para transformar a China em um país forte e avançar na revitalização nacional.

