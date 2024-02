Gala de Ópera do Festival da Primavera de 2024 será realizada em breve

No dia 11 de fevereiro, a Gala de Ópera do Festival da Primavera de 2024 estará com você edit

A Gala de Ópera do Festival da Primavera de 2024 produzida e transmitida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), demonstra abertura e inclusão através da diversidade e integração, integrando e inovando a arte da ópera com a poesia clássica, música e dança de estilo nacional, acrobacias de artes marciais, cultura regional, costumes populares, entre outros, trazendo novos sentimentos ao público.

No dia 11 de fevereiro, a Gala de Ópera do Festival da Primavera de 2024 estará com você!

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Gabriela Nascimento

